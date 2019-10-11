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Госдума опубликовала опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове

Тамара Астапенкова
22:16 11.10.2019
К десяти часам вечера в опросе проголосовали почти 40 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Сегодня днем Государственная Дума РФ на своей официальной странице «ВКонтакте» организовала анонимный опрос по поводу смертной казни. Вопрос звучал так: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?»

К десяти часам вечера проголосовали почти 40 тысяч человек. За возвращение смертной казни отдали свой голос 31 тысяча 550 человек – это 79,39% от всех опрошенных. «Против» высказались 6 тысяч 929 проголосовавших (17.44 %). И 1 тысяча 364 человек - 3,42% от всех голосов, - выбрали ответ «другое».

Опрос был организованном в связи с громким преступлением, произошедшим 9 октября в Саратове. Там жестоко убили девятилетнюю школьницу, которую почти двое суток искал весь город. Жители были настолько возмущены, что чуть не устроили самосуд над подозреваемым.

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