В Саратове найдено тело пропавшей Лизы Киселевой

Девятилетняя жительница Саратова Лиза Киселева 9 октября вышла из дома в школу и пропала. Ребенка искала полиция и волонтеры движения «Лиза Алерт». Спустя день тело девочки было найдено в районе Сельзхозинститута.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сделал официальное заявление по этому поводу.

«Нашли тело девочки», - цитирует ТАСС его слова.

Сообщается, что полиции к настоящему моменту также удалось задержать подозреваемого в убийстве мужчину, который сознался в содеянном. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, на месте трагедии собралось множество неравнодушных людей, которые требуют справедливого наказания.

Напомним, о пропаже Лизы Киселевой в полицию заявила ее мать. Телефон девочки нашли брошенным в районе происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».