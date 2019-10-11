Культовый московский киноцентр «Соловей» закроют 15 ноября

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне прекращает свою работу с 15 ноября. До этого времени в кинотеатре еще можно будет посмотреть фильмы.

«Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся… Мы еще пока здесь, на перспективу… ничего не известно», - сообщили в кассах киноцентра ТАСС.

Легендарный «Соловей» находится на особом счету у москвичей. Он является одним из немногих несетевых российских кинотеатров, к тому же крупнейшим в Восточной Европе. В киноцентре имеется 24 зала. Благодаря такому количеству кинозалов, в «Соловье» можно было смотреть фильмы, которые уже давно ушли из проката. Репертуар кинотеатра формировался из предпочтений зрителей: фильмы «крутили», пока на них покупали билеты. Рекорд поставил фильм «Амели», который шел на экранах «Соловья» 37 месяцев.

О том, что киноцентр «Соловей» планируется перестроить, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что на месте кинотеатра будут построены гостиница и культурно-досуговый комплекс.