Торговая война: США и Китай пришли к частичному соглашению

Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика сумели достичь частичных договоренностей, которые смогут способствовать перемирию в торговой войне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, США готовы предоставить Китаю ряд тарифных льгот. В свою очередь КНР идет на некоторые уступки в области закупок в сельском хозяйстве. Предполагается, что эти договоренности станут основой более широкого соглашения между Соединенными Штатами и Китаем.

Ранее Вашингтон смягчил свою позицию относительно Huawei. Американские власти намерены разрешить ряду американских компаний сотрудничество с китайской корпорацией, которая находится в черном списке Минфина США с мая этого года.