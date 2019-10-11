Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Горе объединяет: Саратов скорбит об убитой Лизе Киселевой

20:43 11.10.2019
Возмущенные жители города чуть не линчевали подозреваемого мужчину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В пятницу, 11 сентября, в Саратове найдено тело 9-летней Елизаветы Киселевой, которую почти двое суток искал весь город. Полиции удалось задержать и подозреваемого в убийстве мужчину, который уже дал признательные показания.

Новость о поимке подозреваемого мгновенно разлетелась по соцсетям. Жители вышли на улицы Саратова и начали собираться на месте трагедии. Они устроили стихийный митинг с требованием выдать им убийцу девятилетней девочки.

Местные жители говорили, что видели предполагаемого убийцу среди волонтеров, когда получали задание от поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт».

«Я его вчера видел. Жене говорю: я его видел вчера, когда получали задание от «Лизы Алерт». Он там был. Он получал, стоял, записывался», - говорит один из участников поиска девятилетней девочки.

Саратовцы считают, что если бы подозреваемого не защитила полиция, то его точно линчевали бы. Чтобы спасти предполагаемого убийцу от расправы, его переодели в форму ОМОНА, скрыли лицо маской, и под усиленной охраной сопроводили в отделение.

«Если бы полиция не вмешалась, или в стороне была, его бы точно линчевали. Это эмоции. Эмоции понятные… Ребенок, 9 лет», - рассуждает один из местных жителей.

Разъяренные люди потребовали для задержанного справедливого наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области выступили с предложением вернуть смертную казнь за совершение ряда тяжких преступлений.

«Такие люди не должны выходить на свободу. В принципе. Либо в больнице, либо где-то еще. Но они не должны...  Это его вторая судимость. И как он опять на свободе оказался?», - возмущается мужчина.

Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве саратовской школьницы. Михаил Туватин признался в совершенном преступлении. Он говорил, что до убийства не знал Лизу и утверждал, что раскаивается в содеянном.

Позднее появилась информация, что подозреваемому мужчине 35 лет. По некоторым данным у него есть семья - жена и дочь.

«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Волонтеры искали Лизу двое суток. Девочка вышла из дома в среду утром и привычной дорогой отправилась в школу. Но не дошла.

Злоумышленника удалось обнаружить по записям с камер видеонаблюдения. На кадрах зафиксировано, как мужчина спокойно ждал  автобус на остановке уже после того, как убил девятилетнюю школьницу. Соседи задержанного Туватина говорят, что он был молчаливым и подозрительным человеком.

К месту трагедии, где было обнаружено тело Лизы, жители Саратова несут цветы, мягкие игрушки. Власти города уже пообещали оказать семье всю необходимую помощь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.10.2019, 16:17
Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Леонова
Дата11.10.2019, 09:57
Уничтожить и уйти в тень: кадры работы снайперской пары
Дата11.10.2019, 07:49
Черчесов раскрыл секрет победы сборной над Шотландией
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.10.2019, 17:59
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:43 В стране и мире
Видео
Горе объединяет: Саратов скорбит об убитой Лизе Киселевой
20:40 В стране и мире
Видео
«Важный человек в иерархии»: эксперт о будущем после США в России
19:54 В стране и мире
Пропустивший пассажира с пистолетом сотрудник Шереметьево отстранен от работы
19:34 В стране и мире
Трамп выдвигает Джона Салливана на должность посла США в России
19:01 В стране и мире
статья
Первый в космосе непридуманный герой: мир скорбит о смерти Алексея Леонова
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии
Видео
«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки
«Сфера-убийца»: в США показали «навигатор Судного дня»
Видео
Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Видео
«Кровавая» река разлилась на Украине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.