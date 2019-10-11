Горе объединяет: Саратов скорбит об убитой Лизе Киселевой

В пятницу, 11 сентября, в Саратове найдено тело 9-летней Елизаветы Киселевой, которую почти двое суток искал весь город. Полиции удалось задержать и подозреваемого в убийстве мужчину, который уже дал признательные показания.

Новость о поимке подозреваемого мгновенно разлетелась по соцсетям. Жители вышли на улицы Саратова и начали собираться на месте трагедии. Они устроили стихийный митинг с требованием выдать им убийцу девятилетней девочки.

Местные жители говорили, что видели предполагаемого убийцу среди волонтеров, когда получали задание от поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт».

«Я его вчера видел. Жене говорю: я его видел вчера, когда получали задание от «Лизы Алерт». Он там был. Он получал, стоял, записывался», - говорит один из участников поиска девятилетней девочки.

Саратовцы считают, что если бы подозреваемого не защитила полиция, то его точно линчевали бы. Чтобы спасти предполагаемого убийцу от расправы, его переодели в форму ОМОНА, скрыли лицо маской, и под усиленной охраной сопроводили в отделение.

«Если бы полиция не вмешалась, или в стороне была, его бы точно линчевали. Это эмоции. Эмоции понятные… Ребенок, 9 лет», - рассуждает один из местных жителей.

Разъяренные люди потребовали для задержанного справедливого наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области выступили с предложением вернуть смертную казнь за совершение ряда тяжких преступлений.

«Такие люди не должны выходить на свободу. В принципе. Либо в больнице, либо где-то еще. Но они не должны... Это его вторая судимость. И как он опять на свободе оказался?», - возмущается мужчина.

Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве саратовской школьницы. Михаил Туватин признался в совершенном преступлении. Он говорил, что до убийства не знал Лизу и утверждал, что раскаивается в содеянном.

Позднее появилась информация, что подозреваемому мужчине 35 лет. По некоторым данным у него есть семья - жена и дочь.

«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Волонтеры искали Лизу двое суток. Девочка вышла из дома в среду утром и привычной дорогой отправилась в школу. Но не дошла.

Злоумышленника удалось обнаружить по записям с камер видеонаблюдения. На кадрах зафиксировано, как мужчина спокойно ждал автобус на остановке уже после того, как убил девятилетнюю школьницу. Соседи задержанного Туватина говорят, что он был молчаливым и подозрительным человеком.

К месту трагедии, где было обнаружено тело Лизы, жители Саратова несут цветы, мягкие игрушки. Власти города уже пообещали оказать семье всю необходимую помощь.