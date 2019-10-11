«Важный человек в иерархии»: эксперт о будущем после США в России

Заместитель госсекретаря США Джон Саливан, которого американский лидер Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность посла Соединенных Штатов в России, будет четко выполнять те инструкции и рекомендации, которые ему будут поступать из Госдепа. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

«Джон Саливан - известная фигура. И о его назначении на пост посла США в РФ речь шла еще в августе месяце: он был в списке тех людей, которых называли возможными кандидатами на эту должность. О нем и Трамп положительно отзывался. Он занимает высокую должность заместителя госсекретаря, то есть заместителя Помпео. И это говорит о том значении, которое придается в Вашингтоне отношениям между США и Россией. Это важный человек в иерархии. Он близок к госсекретарю Помпео и к Трампу. Ждать от него ничего не нужно, он будет четко выполнять те инструкции и рекомендации, которые будет получать из Госдепа США, и в этом смысле он будет человеком надежным. Думаю, это был главный вопрос для нынешней американской администрации: чтобы на протяжении оставшегося времени, перед избирательной компанией в Москве работал тот человек, на которого и Трамп и администрация США могут положиться», - заявил эксперт.

Ранее Белый дом распространил информацию, согласно которой Дональд Трамп выдвигает Джона Салливана на пост американского посла в РФ.

Эту должность раньше занимал Джон Хантсман. В начале августа СМИ сообщили, что Хантсман подал заявление об отставке Трампу. Позже эти сообщения подтвердили в американском посольстве.