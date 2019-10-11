Герои и свидетельства: чем примечательны рассекреченные МО РФ документы о Рижской операции

Впервые Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги. Фотосхема аэродрома противника; подробный план наступления, написанный от руки маршала СССР Леонида Говорова; боевые донесения и свидетельства о жестокости гитлеровцев, - документы размещены на официальном сайте в мультимедийном разделе «Огни свободной Риги».

По словам внука маршала Советского Союза Алексея Говорова, его дед, Леонид Александрович, имел сильный авторитет в ставке и лично у Сталина.

«Все просчитать, все перепроверить! Несмотря на то, что Сталин подгонял “давайте быстрее, давайте быстрее”, но у него был настолько сильный авторитет в ставке и лично верховного, что он мог себе позволить где-то притормозить, чтобы лишний раз все перепроверить», - рассказал «Звезде» внук маршала СССР Леонида Говорова Сергей.

Оказывается, советский военачальник в разгар Рижской операции испытывал проблемы со здоровьем. А командовать по приказу ставки нужно было сразу тремя фронтами. Укрепленные позиции фашистов решено было разбить на части. Добиться этого удалось в том числе благодаря и стремительному форсированию водных преград.

Согласно рассекреченным документам, на Рижском аэродроме находилось более сотни самолетов Вермахта. Но подняться в воздух смогли единицы. Остальные были уничтожены. А вот советские летчики проявили свое мастерство. За уничтожение сразу двух крупных транспортных корабля, звания «Герой Советского Союза» был удостоен лейтенант Михаил Борисов.

В архиве Минобороны хранится огромное количество наградных материалов, в том числе и за рижскую операцию. Например, артиллерист Михаил Лукьянов за несколько дней уничтожил две минометные и две артиллерийские батареи, и два станковых пулемета. Интересно, что командир полка решил наградить героя «Орденом Отечественной войны» I степени. Но согласно сохранившимся документам, артиллеристу Михаилу Лукьянову вручили награду степенью ниже.

Рассекречены документы, которые в очередной раз подтверждают зверства, которые устраивали гитлеровцы в оккупированной Риге. Самое жуткое место – саласпилсский концлагерь. Согласно свидетельствам, немцы-охранники заставили евреев вешать друг друга; заключенных женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю, насиловали, отнимали детей и увозили в неизвестном направлении. Многие из заключенных сошли с ума. Попасть в лагерь под городом Саласпилс, означало почти наверняка расстаться с жизнью.

Красноармейцев в столице Латвии встречали, как героев-освободителей. Командующий генерал армии Иван Баграмян со своими подразделениями первым оказался в 30 километрах от цели, но приказа на финальный штурм так и не получил.

«Стояла задача сохранить город и с минимальными потерями. И вот эта операция была успешно проведена», - вспомнил внук маршала СССР Ивана Баграмяна Иван.

В фронтовых газетах, опубликованных в дни Рижской операции, написано про ошеломительный успех Красной армии. Но при этом отмечается, что это еще не главная победа, которая уже близко. Чуть больше, чем через полгода советские войска займут Берлин.