Трамп выдвигает Джона Салливана на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвигает первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп сообщил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации: Джона Джозефа Салливана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в РФ», - сказано в документе.

Ранее должность американского посла в России занимал Джон Хантсман. В начале августа СМИ распространили информацию, что Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу. Позже эти сообщения подтвердили в американском посольстве.

В письме, написанном на имя Трампа, дипломат заявил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами.