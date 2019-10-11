Пропустивший пассажира с пистолетом сотрудник Шереметьево отстранен от работы

Сотрудник аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с пистолетом, отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Согласно полученной информации, мы можем сделать предварительные выводы о том, что причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, были приняты экстренные оперативные меры реагирования: выявлен и отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования сотрудник, производивший предполетный досмотр пассажиров данного рейса; усилен контроль за работой инспекторов досмотра. Кроме того, с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, провели дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

По словам гендиректора «Шереметьево-безопасность» Сергея Ярышева, после произошедшего был также отстранен от работы старший пункта досмотра.

Напомним, 10 октября в аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Бургас. Полет проходил в плановом режиме, однако один из пассажиров вспомнил, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Он сообщил об этом бортпроводнице, которая доложила об инциденте командиру судна. Капитан принял решение сесть в ближайшем аэропорту.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Шереметьево, по факту инцидента начата внутренняя проверка. Также руководство воздушной гавани приняло решение усилить контроль за работой инспекторов досмотра.

В пятницу, 11 октября, была опубликована видеозапись, снятая камерой видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево, где запечатлено, как мужчина, который пронес травматический пистолет на борт самолета, летевшего рейсом Москва - Бургас, проходил досмотр перед вылетом. На кадрах видно, что пассажир прошел стандартную для таких случаев процедуру: сотрудники службы безопасности досмотрели его и принадлежащую ему ручную кладь. При этом рюкзак работники воздушной гавани сперва пропустили через сканер, а потом лично осмотрели его содержимое.