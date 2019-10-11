Первый в космосе непридуманный герой: мир скорбит о смерти Алексея Леонова

Не стало Алексея Леонова - первого в истории человека, побывавшего в открытом космосе. За это он был удостоен высшей награды - звания Героя Советского Союза. А потом еще раз - за участие в легендарной стыковке космических кораблей СССР и США по программе «Союз-Аполлон», которая, кстати, тоже стала первой.

Космос был для Алексея Леонова всей жизнью, до конца своих дней он мечтал туда вернуться. Все увиденное в невесомости Алексей Архипович тщательно зарисовывал. Многие знают, что он был прекрасным живописцем. А еще Леонов создал целую серию почтовых марок на космическую тему.

Свои соболезнования родным Леонова выразили президент РФ Владимир Путин и Министр обороны Сергей Шойгу.

Первый человек, лично ощутивший всю бесконечность космической пустоты. Первый, потрогавший вакуум. Он всю жизнь работал с огромными величинами Вселенной, но никогда не примерял их на себя. Скромный космонавт, и при этом – личность космического масштаба.

«Как Пржевальский, как Крузенштерн. Как великие, которые проходили огромные пространства. Вне зависимости от того. Это люди, которым цены нет», - прокомментировал трагическую новость заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

Свои соболезнования высказал и летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

«Вот я его до сих пор зову учителем. Потому что я все десять лет готовился к полету, всегда ощущал его. Я десять раз готовился к старту и три раза он меня провожал в космос», - поделился Савиных в беседе со «Звездой».

Он жил во времена первых и был первым в открытом космосе. За его шагом в бездну, затаив дыхание, наблюдали не только в Центре управления полетами. Москва, СССР. Конечно, США. Вся планета смотрела за этим историческим событием.

«Звезды были везде. Справа, слева, везде. Звезды, корабль. У меня с одной стороны где-то Земля. Ну здесь я сразу столкнулся с одним, корабль не держал стабилизацию. И это ужасно было. Я оттолкнулся и он стал вращаться. А это значит я спокойно мог влететь в антенное поле. И вот там же нужно было разбираться», - когда то рассказал Алексей Леонов в беседе со «Звездой» подробности своего выхода в открытый космос.

729 секунд триумфа советских космонавтов, инженеров, конструкторов. Но за этой победой стояла драматичная история, о которой стало известно годы спустя. Задачи были выполнены, оставалась лишь отработанная до мелочей на Земле процедура - зайти в шлюзовую камеру. Но скафандр Леонова сильно раздуло, а в крови почти не осталось азота.

«Я не доложил на Землю и принял самостоятельно решение сбросить давление в два раза. Это нельзя делать. Нельзя делать, но у меня были свои размышления. Я подумал: если я по открытой связи это доложу, тут же начнут формировать комиссию. Комиссия выйдет на меня и начнет спрашивать в чем проблема. У меня 5 минут до входа в тень. Сколько кислорода осталось - я не знаю», - вспоминал Леонов подробности того случая.

Против всех правил и инструкций Алмаз-2 - это позывной Леонова - вплыл в корабль вперед головой. Способность брать на себя ответственность и принимать решения ни раз спасала Леонову жизнь. Вопреки всему, даже заготовленной посмертной статьи.

«Когда нас не могли найти, хотя мы работали, передавали… Обсерватория Алма-Аты приняла, Москва не приняла ничего. Больше того, он зачитал документы о том, что героически погибли. Но записи, была бы команда, и это все полетело бы в эфир. Сейчас смешно», - рассказал космонавт Алексей Леонов о том происшествии.

Американское космическое агентство NASA прервало сегодня прямую трансляцию с борта МКС для сообщения о смерти Алексея Леонова. Символично, что на экранах показывали работу двух членов экипажа станции в открытом космосе.

Леонов был восьмым ребенком в семье. О бесконечных космических просторах мечтать будущему одиннадцатому космонавту СССР приходилось в крохотной комнатушке: всего 16 квадратных метров. В том кемеровском бараке вместе с Алексеем Леоновым ютились еще 10 человек. Связать свою жизнь с небом он твердо решил еще в детстве.

«Леонов для нас был не просто человеком, который первый вышел в космос, для нас он был учителем, за которым мы все тянулись. Космонавты любили его, любили с ними встречаться. И, к сожалению, сегодня пришла весть, что Алексей Леонов ушел от нас. Но он как летчик, летчики не умирают, а уходят в последний полет», - прокомментировал трагическую весть летчик-космонавт Сергей Прокопьев.

Он так и не высадится на Луну, хотя был первым и основным кандидатом так и не состоявшейся экспедиции. Зато именно Леонов участвовал в исторической стыковке на орбите двух кораблей разных типов - «Союз» и «Аполлон». Сидел рядом с Брежневым в момент покушения в одной машине. Он написал несколько десятков картин, на каждой второй небо и звезды, которыми грезил всю жизнь. Разрабатывал дизайн почтовых марок, на которых тоже в основном космос.

Невыдуманный герой Советского Союза, причем дважды, Алексей Леонов навсегда войдет в историю даже не планеты, а целой галактики.