Космонавт Юрчихин назвал Леонова человеком-вселенной

Алексей Леонов - удивительно одаренный человек, все в его руках буквально горело. Так в разговоре со «Звездой» охарактеризовал скончавшегося сегодня советского космонавта Герой России Федор Юрчихин. По его словам, уйдут годы, прежде чем весь мир полностью осознает масштаб потери.

«Талантливый, любящий жизнь, умеющий жить. Умел четко определять, ставить задачи, идти вперед. Этот человек популярен в мире, в Америке, на каком бы континенте это ни происходило, это одна из легендарнейших личностей - человек-вселенная», - рассказал Юрчихин.

Летчик-космонавт подчеркнул, что для Алексея Леонова всегда было важно присутствовать на всех значимых мероприятиях - он делал это в любое время суток и в любом состоянии. А одной из любимых традиций Леонова была традиция представлять новых космонавтов, которым он давал всегда самые важные и нужные советы.

«Ребята, учите английский язык, учите произношение, чтоб не попадать во всякие анекдотические ситуации», - вспоминает Юрчихин.

Герой России добавляет, что Алексей Леонов всегда любил посмеяться над собой. Также, по словам Юрчихина, космонавт не мог без работы, а находясь в больнице, надеялся, что обязательно поправится.

«Правая рука работает, значит, будет еще работа», - вот что во время последней встречи Леонов сказал Юрчихину.

Алексея Леонова не стало в пятницу, 11 октября. Он скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с легендарным космонавтом состоится во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.