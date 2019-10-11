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Генсек НАТО призвал Турцию действовать сдержанно

Тамара Астапенкова
18:06 11.10.2019
Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу риска дальнейшей дестабилизации в регионе.
Генсек НАТО призвал Турцию действовать сдержанно
© Фото: Eurokinissi Globallookpress

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность по поводу военной операции на севере Сирии и риска дестабилизации в регионе.

«Я выразил серьезную обеспокоенность по поводу риска дальнейшей дестабилизации региона, эскалации напряженности и еще большего количества человеческих страданий. Хотя Турция имеет право заботиться о своей безопасности, мы призываем ее действовать сдержанно. У нас есть общий противник - ИГИЛ*. В настоящий момент нас волнует, чтобы захваченные боевики не получили возможность бежать», - заявил генсек НАТО.

Ранее, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии, которая направлена против  РПК* и ИГ*.

Ситуацию в регионе обсуждали на закрытом совещании Совбеза ООН, который экстренно собрали по запросу европейских государств. Однако мнения участников разошлись настолько, что не было согласовано совместное заявление по этому вопросу. На следующей неделе ситуацию на севере Сирии планируют вынести на повестку саммита Евросоюза.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ

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