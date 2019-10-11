Семья Заворотнюк сделала заявление

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась первая запись за все время обсуждений СМИ информации о ее болезни. В ней семья артистки поблагодарила друзей и всех неравнодушных за создание аккаунта в поддержку звезды. Публикацию сопроводили совместной фотографией, на которой запечатлены Анастасия Заворотнюк, ее супруг Петр Чернышев, двое взрослых детей от предыдущего брака и общая с нынешним мужем дочь Мила.

«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день!», - говорится в официальном Instagram Анастасии Заворотнюк.

К вечеру пятницы аккаунт против лжи и травли звезды сериала «Моя прекрасная няня» был восстановлен. На страницу подписано более 37 тысяч человек.

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк якобы диагностировали рак мозга, стала появляться в СМИ около месяца назад. Родственники и друзья актрисы эти сообщения никак не комментируют.