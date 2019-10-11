«Очень большая личность»: сыгравший Леонова Евгений Миронов о дружбе с космонавтом

Народный артист РФ Евгений Миронов рассказал «Звезде» о знакомстве и дружбе с Алексеем Леоновым, роль которого он исполнил в фильме «Время первых». Человек, совершивший первый полет в открытый космос, консультировал актера во время съемок. Сегодня, в день смерти Леонова, Миронов поделился своими воспоминаниями о сотрудничестве с ним.

«Для меня это открытие, одно из, может быть, сильнейших открытий в жизни. Потому, что я понял рецепт подвига: его может совершить только очень большая личность и очень свободный человек. Символично, что для него не было никаких преград, в том числе выйти в открытый космос. Это касалось не только космоса, но и Земли, потому что на Земле он вел себя точно так же, как и когда-то в этом открытом пространстве», - отметил актер.

Миронов рассказал, что Леонов был очень честным и порядочным человеком, который всегда говорил правду в глаза. По словам актера, невероятное чувство юмора спасало космонавта в сложных ситуациях.

«Он очень мне помогал внутренне. Я другой человек, но мне нужно было его сыграть. Я увидел в объеме всю личность Алексея Архиповича, восхитился и очень полюбил этого человека. Скорблю, плачу, мои соболезнования», - добавил Миронов.

Алексей Леонов скончался сегодня на 86-м году жизни. Похоронят его во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Восемнадцатого марта 1965 года Леонов совершил свой первый космический полет в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд и стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Следующий полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о своем первом полете.

В день смерти Леонова коллеги и другие работники космической отрасли, а также общественные деятели выражают слова соболезнования.