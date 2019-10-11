Граждане России могли входить в экипаж упавшего в Конго самолета Ан-72

Среди членов экипажа разбившегося на востоке Конго грузового самолета Ан-72, по предварительным данным, были граждане РФ. Такое заявление сделала пресс-атташе российского посольства в республике Наталья Кононова.

«По предварительным данным, среди членов экипажа были российские граждане. Их имена и фамилии на данный момент уточняются», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго потерпел крушение самолет Ан-72. Воздушное судно следовало в столицу ДРК и спустя час после вылета пропало с радаров. Через некоторое время обломки машины обнаружили на востоке страны.

Позже в посольстве РФ в Конго заявили, что на борту лайнера были российские граждане.

По предварительным данным, всего на борту находились восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента Конго - его водитель и охранники.