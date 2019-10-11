Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования супруге и дочери Алексея Архиповича Леонова:

«Уважаемая Светлана Павловна! Уважаемая Оксана Алексеевна! Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Алексея Архиповича Леонова. Ушел из жизни выдающийся человек, один из первых покорителей космоса, имя которого хорошо знают во всем мире. Истинный офицер и настоящий профессионал, он успешно выполнял самые сложные и ответственные задачи, внес неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики. Его жизненный путь - яркий пример верности Родине и служебному долгу. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Алексею Архиповичу».

Космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни в госпитале имени Бурденко в Москве.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Восемнадцатого марта 1965 года Леонов совершил свой первый космический полет. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым и стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Следующий полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о своем выходе в открытый космос.