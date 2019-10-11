Легендарный выход Леонова в открытый космос: архивные кадры

Телеканал «Звезда» публикует архивные кадры первого в истории выхода человека в открытый космос.

18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым Леонов совершил полет на космическом корабле «Восход-2».

В ходе полета осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос, проявив при этом исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль.

В целом тот полет был связан с рядом технических неисправностей, и только благодаря мастерству и мужеству экипажа космонавтам удалось вернуться на Землю живыми.

За успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Прощание и похороны Алексея Леонова пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.