Суд Молдавии заочно арестовал Плахотнюка

В пятницу, 11 октября, в Кишиневе суд выдал мандат на заочный арест олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

«Во второй половине дня в пятницу, 11 октября 2019 года, суд Кишинева одобрил запрос прокурора и выдал мандат на предварительный арест в течение 30 дней в отношении Владимира Плахотнюка», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице прокуратуры в Facebook.

В ведомстве уточнили, что экс-лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк подозревается в отмывании 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро. В 2013-2015 годах он создал схему для отмывания денег через сеть экономических агентов. Суммы были частью кредитов, которые выдавали Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. В сообщении эти финансовые организации назвали «проблемными».

Ранее заочно арестовал Владимира Плахотнюка и Тверской суд Москвы. В россии олигарха обвиняют в 28 эпизодах контрабанды, а также сбыте крупной партии наркотиков.