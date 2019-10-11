В Манчестере мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ

Пять человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом при входе в торговый центр в английском Манчестере. Всех пострадавших отправили в местные больницы.

Людей экстренно эвакуировали из торгового центра. Полицейскому наряду, который первым прибыл на вызов, удалось задержать нападавшего. Пока нет официальной информации о мотивах злоумышленника. Однако в полиции склоняются к версии о теракте.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, расследованием занялось местное антитеррористическое подразделение.