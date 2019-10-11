NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова

NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

На кадрах трансляции, которая опубликована в Twitter NASA, появилась фотография Леонова, а голос за кадром сообщил о его кончине:

«Печальные новости пришли в то время, когда астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук начали работу в космосе. Как сообщил Роскосмос, Алексей Леонов, легендарный советский космонавт, скончался в возрасте 85 лет. Леонов - первый человек, который вышел в открытый космос в марте 1965 года на корабле "Восход-2". Во время своего второго полета в июле 1975 года Леонов, будучи командиром экипажа, участвовал в первой стыковке космических кораблей двух стран - "Союза-19" СССР и американского Apollo 18».

После этого диктор сказал, что выход астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук является трибьютом к первому выходу в космос Алексея Леонова. Советский космонавт ушел из жизни в пятницу. Ему было 85 лет.