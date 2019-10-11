Ученик Леонова космонавт Павел Виноградов рассказал, каким он был

Космонавт Герой России Павел Виноградов рассказал «Звезде», что Алексей Архипович Леонов был большой хохмач и очень гостеприимный человек.

«Хохмач такой был. Мы с удовольствием всегда бывали у него дома. Его двери всегда были открыты. Безусловно, огромная потеря. Он пару лет тяжело болел. Но тогда не хотелось даже думать, что этого человека когда-то не станет», - сказал космонавт.

Герой России вспомнил, что знал Леонова почти 35 лет. Они вместе работали. Алексей Архипович передавал свои знания и опыт молодым космонавтам, учил их.

«Мне повезло в жизни, потому что Алексея Архиповича я знал очень давно, мы с ним вместе работали. Наверное, лет 35 точно. Он долгое время занимался подготовкой всех космонавтов. Он был хороший учитель, все знания, весь опыт он передавал нам, молодым космонавтам, безусловно, он был потрясающий человек, художник», - поделился Виноградов.

Павел Виноградов добавил, что вместе с Леоновым работал и на космодроме Байконур, и во многих командировках. Он назвал Алексея Архиповича профессионалом и человеком, беспредельно преданным своему делу.