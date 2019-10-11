Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Умер Алексей Леонов ТЕГИ

«Человек всей космонавтики»: Сергей Крикалев о Леонове

Андрей Аркадьев
16:27 11.10.2019
Свой первый космический полет Леонов совершил в марте 1965 года в качестве второго пилота космического корабля «Восход-2». Тогда он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Моклецов, РИА Новости

Советский и российский космонавт Сергей Крикалев отреагировал на смерть своего бывшего коллеги Алексея Леонова, который скончался сегодня в возрасте 85 лет.

«Соболезнования близким, друзьям, коллегам и вообще всей космической отрасли, потому что Алексей Архипович был не только человеком семьи одной, а был человеком всей Земли, всей космонавтики», - рассказал он.

Алексей Леонов скончался в пятницу, 11 октября, в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени. Похоронят его во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Свой первый космический полет Леонов совершил в марте 1965 года в качестве второго пилота космического корабля «Восход-2». Тогда он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Следующий полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о своем первом полете.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.10.2019, 16:17
Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Леонова
Дата11.10.2019, 09:57
Уничтожить и уйти в тень: кадры работы снайперской пары
Дата11.10.2019, 07:49
Черчесов раскрыл секрет победы сборной над Шотландией
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата10.10.2019, 15:32
Як-152 успешно прошел испытания на прочность
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Умер Алексей Леонов
17:18 В стране и мире
Видео
Легендарный выход Леонова в открытый космос: архивные кадры
17:16 В стране и мире
Видео
«Очень большая личность»: сыгравший Леонова Евгений Миронов о дружбе с космонавтом
17:15 В стране и мире
Видео
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
16:51 В стране и мире
Видео
NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова
16:48 В стране и мире
Видео
Ученик Леонова космонавт Павел Виноградов рассказал, каким он был
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:52 В стране и мире
Видео
Граждане России могли входить в экипаж упавшего в Конго самолета Ан-72
17:25 В стране и мире
Видео
Досмотр в Шереметьево мужчины, пронесшего на борт самолета пистолет, попал на видео
17:18 В стране и мире
Видео
Легендарный выход Леонова в открытый космос: архивные кадры
17:16 В стране и мире
Видео
«Очень большая личность»: сыгравший Леонова Евгений Миронов о дружбе с космонавтом
17:15 В стране и мире
Видео
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии
Видео
«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки
«Сфера-убийца»: в США показали «навигатор Судного дня»
Видео
Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Видео
«Кровавая» река разлилась на Украине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.