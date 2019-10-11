«Человек всей космонавтики»: Сергей Крикалев о Леонове

Советский и российский космонавт Сергей Крикалев отреагировал на смерть своего бывшего коллеги Алексея Леонова, который скончался сегодня в возрасте 85 лет.

«Соболезнования близким, друзьям, коллегам и вообще всей космической отрасли, потому что Алексей Архипович был не только человеком семьи одной, а был человеком всей Земли, всей космонавтики», - рассказал он.

Алексей Леонов скончался в пятницу, 11 октября, в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени. Похоронят его во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Свой первый космический полет Леонов совершил в марте 1965 года в качестве второго пилота космического корабля «Восход-2». Тогда он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Следующий полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о своем первом полете.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.