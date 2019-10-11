Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Леонова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью легендарного советского космонавта Алексея Леонова. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства всегда восхищался мужеством Леонова и относился к нему с глубоким уважением.

«В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким», - сказал Песков в кулуарах заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде.

Алексей Леонов умер 11 октября в госпитале имени Бурденко в 12:40 мск. Ему было 85 лет.

Прощание с космонавтом и его похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Леонов окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году он был зачислен в первый отряд советских космонавтов. А в марте 1965 года впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Там он пробыл 12 минут и 9 секунд.

О своем первом полете космонавт рассказывал в 2016 году в интервью телеканалу «Звезда».