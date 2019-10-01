Россияне попытались вывезти чемодан с едой из отеля в Турции

Российские туристы попытались пронести чемодан с едой и напитками из турецкого отеля. Нарушителей остановил персонал.

Ситуация произошла несколько дней назад в гостинице города Манавгат, когда россияне выезжали из отеля. Сотрудники попросили одного из туристов показать содержимое чемодана - в нем оказались блюда из завтрака и рассортированные фрукты и напитки.

Представители отеля забрали содержимое багажа, после чего россияне покинули гостиницу. Исходя из документов, которые постояльцы подписывают при заезде, в отеле запрещается брать еду и напитки в номера, пишет Milliyet.

Представитель отеля предположил, что туристы не так поняли правила проживания в отеле по системе «все включено».