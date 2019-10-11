Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца

Снизить риск появления ишемических заболеваний сердца, в числе которых инфаркт миокарда, можно благодаря определенным продуктам. Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.

Как уточняется в исследовании ученых из японского Национального онкологического центра и Университета Цукуба, эксперимент длился 20 лет. За это время был проанализирован рацион питания около 86 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые проживали в различных районах Японии.

Исследователи пришли к выводу, что белки и волокна, которые содержатся в водорослях, положительно влияют на здоровье. Например, благодаря клетчатке улучшается липидный обмен, а белки способны снизить кровяное давление. Ишемическая болезнь развилась у 1,2 тысячи человек за все время исследования, что составило менее 2% от общего числа участников.

Ученые убеждены, что на здоровье влияет не количество съедаемых водорослей, а регулярность их употребления. В идеале включить этот продукт в ежедневный рацион, пусть даже в небольших объемах, сообщает японская газета Asahi.