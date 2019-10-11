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После утечки данных клиентов глава Сбербанка выступил за поправки в УК РФ

Ивана Живкович
15:08 11.10.2019
По словам Германа Грефа, тот, кто украл тысячу рублей, несет более суровое наказание, чем тот, кто украл данные тысяч клиентов.
После утечки данных клиентов глава Сбербанка выступил за поправки в УК РФ
© Фото: Anton Belitsky, Globallookpress

Состав преступлений в Уголовном кодексе РФ нужно расширять, а ответственность за кражу личных данных клиентов банков - существенно ужесточать. Об этом журналистам рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В начале октября Сбербанк сообщил о крупной утечке, в результате которой были скомпрометированы данные о пяти тысячах кредитных карт. Выяснилось, что информацию продал сотрудник банка. Позднее в финансовой организации сообщили, что все карты, подвергшиеся атаке, были перевыпущены, а средства клиенты не потеряли.  

«Мы сейчас отработали, конечно, набор мероприятий, он носит и технический, и юридический характер. Как внутренний, так и внешний. Конечно, в первую очередь нужно существенно увеличивать ответственность за эти преступления, они представляют такую общественную опасность, что они должны быть по-другому оценены», - сказал глава Сбербанка.

По словам Германа Грефа, в настоящее время человек, который похитил кошелек с тысячей рублей, несет более суровое наказание, чем тот, кто украл данные и позволил украсть деньги у тысячи человек.

Помимо поправок в УК РФ, глава Сбербанка призвал банки обратить внимание не только на внешнюю защиту, но и на внутреннюю, чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем.

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