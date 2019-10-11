«Жизнерадостный и остроумный»: летчик-космонавт Валентина Пономарева об Алексее Леонове

Летчик-космонавт СССР, дублер первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Валентина Пономарева вспомнила, какое впечатление произвел на нее Алексей Леонов в Звездном городке.

С января по 25 мая 1963 года Пономарева вместе с с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной проходила подготовку по программе женского полета на космическом корабле «Восток-6».

«Леонов и Гагарин формировали климат в группе. Были такими ведущими - это чувствовалось. Они нас опекали, жалели, обучали. А мы были как младшие сестренки», - поделилась воспоминаниями Пономарева.

Она также добавила, что Алексей Леонов навсегда запомнился ей своим остроумием, жизнерадостностью и активной гражданской позицией.

«Алексей Архипович был очень жизнерадостный, остроумный. Они с Гагариным любили всякие розыгрыши устраивать», - рассказала она.

Алексей Леонов умер 11 октября в госпитале имени Бурденко в 12:40 мск. Ему было 85 лет. Прощание и похороны легендарного космонавта пройдут 15 октября в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Алексей Леонов стал первым космонавтом, вышедшим в открытый космос. Это было в марте 1965-го. В открытом космосе он пробыл 12 минут и 9 секунд. А в июле 1975 года Леонов участвовал в полете по программе «Союз-Аполлон», где была произведена первая в истории стыковка космических кораблей СССР и США.

Он получил звание дважды Героя Советского Союза, а в мае 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о награждении легенды космоса орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.