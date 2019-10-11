«Америка будет соболезновать»: заслуженный летчик-испытатель РФ Толбоев о смерти Леонова

Алексей Леонов относится к той категории людей, которых нельзя оценивать. Он является достоянием человечества. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Магомед Толбоев, комментируя трагическую новость о смерти легендарного советского космонавта.

«Последний раз, когда я его видел, это было года два назад. Он тяжело чувствовал себя. Сел на скамейку, я подошел, обнял его. Он сказал, что тяжело ему. Дышать тяжело. Недавно я его приглашал посетить МАКС, но жена сказала, что он себя неважно чувствует. Искренние соболезнования от всего народа. Это и Америка будет говорить. Он останется в моей памяти, как Пржевальский, как Крузенштерн, как великие первопроходцы. Как великие, которые проходили огромные пространства вне зависимости от чего-либо. Он относится к тем людям, которым цены нет. Это люди, которые не подлежат никакой оценке. Это достояние человечества. Всего мира. Я плачу», - сказал Толбоев.

Алексей Леонов умер 11 октября в госпитале имени Бурденко в 12:40 мск. Ему было 85 лет.

Прощание с Леоновым и его похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Легендарный космонавт окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году он был зачислен в первый отряд советских космонавтов. А в марте 1965 года впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Там он пробыл 12 минут и 9 секунд.

О своем первом полете Алексей Леонов рассказывал в 2016 году в интервью телеканалу «Звезда».