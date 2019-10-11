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«Продвигал передовое развитие космонавтики»: космонавт-испытатель Токарев о Леонове

Андрей Аркадьев
15:55 11.10.2019
Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина высоко оценил вклад своего бывшего коллеги в развитие отечественного космоса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Chernykh, Globallookpress

Валерий Токарев, космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, поделился со «Звездой» своими воспоминаниями о космонавте Алексее Леонове, скончавшемся на 86-м году жизни. Он отметил вклад, который внес его бывший коллега в развитие отечественного космоса.

«Он активно продвигал передовое развитие космонавтики, корабли воздушного старта, многоразовые, то, что связано с перспективным направлением. Есть консервативная часть, а есть, действительно, такая передовая. У него как раз эти устремления, направления. Он старался продвигать направление многоразовых кораблей», - сказал Токарев.

Алексей Леонов скончался в пятницу, 11 октября, в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени. Похоронят его во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Космонавт родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Свой первый космический полет Леонов совершил 18-19 марта 1965 года в качестве второго пилота космического корабля «Восход-2». Тогда он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Второй полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о своем первом полете.

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