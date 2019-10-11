СМИ: Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии

Анастасия Заворотнюк, у которой, по неподтвержденной информации, диагностировали рак мозга, находится в состоянии сопора, сообщает паблик Mash. Это диагноз, при котором больной перестает реагировать на окружающую обстановку, не замечает людей и из-за угнетения сознания постоянно спит.

По некоторым данным, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры актрису возят на специальных каталках. СМИ сообщают, что сейчас реабилитологи медицинского центра, где находится Заворотнюк, пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.

Больше месяца журналисты следят за состоянием здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». По многочисленным сообщениям в СМИ и социальных сетях, у Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому - наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Родственники и близкие друзья актрисы информацию об этом не комментируют.