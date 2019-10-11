На борту разбившегося в Конго Ан-72 находились граждане России
Всего на борту воздушного судна было восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента Конго.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Российские граждане находились на борту самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в Конго. Об этом сообщили в российском посольстве в республике.
Самолет направлялся в столицу и спустя час после вылета пропал с радаров. Позже обломки машины обнаружили на востоке страны.
По предварительным данным, всего на борту находились восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента Конго - его водитель и охранники.