Из онкоцентра Блохина уволятся семь врачей

Семь врачей из московского НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина подадут заявление на увольнение сегодня, 1 октября. Об этом сообщил замдиректор учреждения Георгий Менткевич.

«По моим данным, заявления написали семеро человек, в том числе я. Сегодня эти заявления попадут на стол директора центра. Я тоже написал заявление об уходе с поста замдиректора», - цитирует его «Интерфакс».

Менткевич отметил, что полностью увольняется отделение трансплантации костного мозга. По данным пресс-службы онкоцентра, заявления в отдел кадров еще не поступали.

Менткевич добавил, что сейчас в медучреждении работает комиссия Минздрава. Она должна оценить ситуацию с увольнениями. По словам Менткевича, в комиссию входят те же лица, которые принимали участие в назначении Светланы Варфоломеевой новым директором.

«На пресс-конференции вчера и сегодня также присутствуют только те люди, которые это все сделали и продолжают разваливать весь онкоцентр. Это рейдерский захват», - уверен он.

Ранее сообщалось, что Менткевича освободили от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.

В понедельник медики онкоцентра Блохина опубликовали в YouTube видеообращение, в котором они сообщили, что уйдут в полном составе, если их не перестанет «травить» новое начальство, а заработную плату не начнут начислять прозрачным образом.