В Татарстане семилетний ребенок захлебнулся в бассейне

В одном из бассейнов в Набережных Челнах во время занятий захлебнулся семилетний мальчик. Инструктор спас ребенка, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом рассказали «Звезде» в СУ СК России по Татарстану.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"», - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, мальчик занимался в бассейне с инструктором и погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и провел реанимационные мероприятия, после чего мальчика доставили в больницу. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Сейчас проводятся следственные действия. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. В спортивном комплексе изъяли необходимую документацию.