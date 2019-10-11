Умер космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов скончался в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Похоронят его во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.

Восемнадцатого марта 1965 года Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым. Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о полете, который изменил его жизнь.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.