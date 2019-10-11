В Центре подготовки космонавтов рассказали, каким человеком был Леонов

Ведущий специалист отряда космонавтов ЦПК Сергей Волков, вспоминая об Алексее Леонове, рассказал «Звезде», что он был уникальным и талантливым во всем человеком.

«Это уникальный человек. Талантливый во всем. Талантливый космонавт, художник», - сказал Волков.

Он добавил, что Алексей Леонов постоянно заботился о своей семье и всех людях, которых он знал.

«Заботливый о своей семье. Заботливый о тех людях, которых он знал. И прекрасный руководитель и наставник», - добавил Волков.

Ранее стало известно, что сегодня днем, 11 сентября, в госпитале имени Бурденко скончался космонавт Алексей Леонов, который впервые в истории человечества совершил выход в открытый космос. Ему было 85 лет.