«Я слышал, как бьется сердце»: в последнем интервью «Звезде» Леонов рассказал о выходе космос

Телеканал «Звезда» вспоминает легендарного космонавта Алексея Леонова, который ушел из жизни 11 октября в Москве. В последнем интервью телеканалу «Звезда» Алексей Леонов рассказал о первом в истории выходе человека в открытый космос и о том, что он чувствовал в тот момент.

«Звезды были слева, справа, везде… Корабль с одной стороны, Земля где-то с другой. Я сразу столкнулся с тем, что корабль не держал стабилизацию. И это было ужасно. Я оттолкнулся, и он стал вращаться. А это значит, что я при фале в пять с половиной метров мог влететь в антенное поле и там же запутаться», - сказал Леонов.

Космонавт также признался, что одной из самых больших трудностей было вернуться обратно в корабль после выполнения задачи. Это было сложно, потому что скафандр раздулся, и Леонов стравил половину давления.

«Я должен был смотать фал в бухту, иначе я не закрою люк и не войду в корабль. Вот это я четко понимал. В одной руке у меня была камера, а другой я сматывал этот фал. Это была тяжелейшая работа, я до сих пор не представляю, как я это сделал», - сказал Алексей Леонов.

Алексей Леонов умер в госпитале имени Бурденко в 12:40 по московскому времени в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Похоронят его во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.