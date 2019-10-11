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Названы дата и место похорон Алексея Леонова

Лина Давыдова
14:35 11.10.2019
Алексея Леонова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Названы дата и место похорон Алексея Леонова
© Фото: Viktor Chernov, Globallookpress

Прощание и похороны Алексея  Леонова пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Легендарный советский космонавт умер в госпитале имени Бурденко в 12:40 мск. Ему было 85 лет.

Алексей Леонов окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году он был зачислен в первый отряд советских космонавтов. А в марте 1965 года впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Там он пробыл 12 минут и 9 секунд.

О своем первом полете легендарный космонавт рассказывал в 2016 году в интервью телеканалу «Звезда».

© ТРК "Звезда"

В июле 1975 года Алексей Леонов участвовал в полете по программе «Союз-Аполлон», где была произведена первая в истории стыковка космических кораблей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Леонов был награжден множеством орденов и медалей. Является дважды Героем Советского Союза. А в мае 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о награждении легенды космоса орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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