Транспортная прокуратура проверит Шереметьево после инцидента с пистолетом на борту самолета

Инцидент с пассажиром рейса Москва - Бургас может иметь далеко идущие последствия для службы безопасности столичного Шереметьево. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований транспортной безопасности.

Накануне один из пассажиров, летевший бортом «Аэрофлота» в Болгарию, заявил бортпроводникам, что в его ручной клади находится травматический пистолет, который он забыл сдать перед посадкой на борт. Капитан воздушного судна принял решение экстренно посадить лайнер в Ростове-на-Дону.

«Прокуратура проверит соблюдение процедуры предполетного досмотра пассажиров и их багажа. Уже выявлены нарушения безопасности в АО "Шереметьево-безопасность". С целью их устранения в адрес руководителя выписано представление. В прокуратуру вызваны ответственные лица для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по факту нарушения транспортной безопасности», - заявила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Екатерина Короткова.

Ранее юрист объяснил, чем охране аэропорта может грозить произошедшее в небе над Ростовом. По мнению Всеволода Мелехина, виновные в допущенной халатности могут понести уголовное наказание. Что касается забывчивого пассажира, то он, вероятно, отделается выплатой штрафа в размере 1500 рублей.