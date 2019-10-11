Юрист рассказал, чем грозит охране аэропорта полет пассажира с пистолетом

Юрист Всеволод Мелехин прокомментировал «Звезде» новость об экстренной посадке рейса Москва - Бургас из-за нахождения на борту вооруженного мужчины. По словам правоведа, виноваты в данной ситуации все, но большая ответственность несомненно возлагается на службу безопасности воздушной гавани.

«В первую очередь, виноват гражданин, который, проходя обучение и получая лицензию, не мог не изучать нормативные акты, регулирующие в том числе и перевозку оружия. Однако ему грозит лишь штраф в размере 1000 - 1500 рублей, к тому же, его не лишат права владения и не изымут оружие», - рассказал юрист.

В свою очередь, сотрудникам службы безопасности аэропорта может грозить уголовная ответственность по статье о халатности из-за крупного ущерба, который причинила авиакомпании экстренная посадка.

«Лишения свободы не будет, но исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности им угрожает», - подытожил Мелехин.

Напомним, рейсу Москва - Бургас пришлось экстренно приземлится в Ростове-на-Дону из-за вооруженного мужчины. Он просто забыл сдать в багаж травматический пистолет, о чем сообщил бортпроводнице. Командиром экипажа было принято решение о приземлении.