Карен Шахназаров назвал Марка Захарова эпохой нашей культуры

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров выразил свои соболезнования в связи со смертью режиссера и подчеркнул, что Марк Захаров навсегда останется в каждом из нас.

«Любой, кто видел хотя бы один его спектакль, хотя бы один его фильм, знает, уверен в том, что хоть чуточку он изменил его. Марк Анатольевич - это огромная эпоха в нашей культуре, которая всегда будет с нами», - отметил Шахназаров.

Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. На протяжении 35 лет он руководил театром «Ленком».