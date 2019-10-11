На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП: видео
Движение по трем полосам в сторону центра города перекрыто.
© Видео: podslushano_v_moscow Instagram © Фото: podslushano_v_moscow Instagram
Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. В результате происшествия есть пострадавшие.
Движение по трем полосам в сторону центра города перекрыто.
«Произошло ДТП с участием пяти автомашин. Предварительно пострадали два человека», - сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. Ранее на Кутузовском проспекте произошло столкновение шести автомобилей. Один человек тогда погиб.