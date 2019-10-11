Убийца саратовской школьницы мог участвовать в ее поисках

Предполагаемый убийца саратовской школьницы Лизы Киселевой мог оказаться в числе волонтеров, ведущих ее поиск. Мужчину опознали по фотографии, которую распространил Следственный комитет.

Один из горожан вспомнил, что видел похожее лицо среди пришедших в штаб поисковой операции накануне вечером. Как и другие активисты, предполагаемый убийца получил задание и трех напарников для работы.

«Это лицо, оно запоминающееся. Я сегодня, когда открыл новости, чтобы почитать, увидел его фотографию. Я его вчера видел. Мы когда получали задание от "Лизы Алерт", он там был, в толпе стоял среди всех. Он записывался в списки, в четверки какие-то. Собравшихся разбивали на группы по четыре человека и определяли им квадрат поиска», - вспоминает волонтер Игорь Константинов.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео с фрагментом допроса подозреваемого в убийстве. На нем мужчина признается в совершенном преступлении и раскаивается в нем. По словам подозреваемого, с девочкой он раньше был незнаком, а ее имя узнал из ориентировок, развешанных на столбах.

Тело девятилетней Лизы Киселевой нашли 10 октября в гаражном кооперативе - девочку задушили. Предполагаемый убийца заявил, что расправился с ней, так как ему не понравилась манера общения ребенка.