Минтруд может изменить условия выплаты детского пособия

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно изменениям претендовать на выплату сможет только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.

«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», - уточнили в Минтруде.

Сейчас выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в декрете, работает неполный рабочий день и продолжает ухаживать за младенцем. В Минтруде считают, что если пособие оформлено на мать, а фактически за ребенком ухаживает отец, то и получать деньги должен он.

Целью этой инициативы, по информации «Известий», является борьба с злоупотреблением правами на пособие. В ведомстве пояснили, что продолжительность неполного рабочего дня никак не регламентируется и устанавливается по договоренности между сотрудником и работодателем. Если же рабочий день сокращен всего на пару часов, а работник получает почти полную зарплату, то права на пособие он не имеет.

На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица. Он не может быть меньше 3,3 тысячи рублей на первого ребенка и 6,6 тысячи рублей на второго. Максимальный размер пособия - 26,2 тысячи рублей.