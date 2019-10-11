Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

«На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ*, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, и боевики просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия взять это под контроль», - заявил российский лидер.

Путин добавил, что, по данным ГРУ российского Генштаба, в регионе находятся тысячи боевиков. Сложившаяся ситуация, по мнению президента, несет прямую угрозу странам СНГ.

«Куда боевики будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать», - добавил Владимир Путин.

Российский президент призвал союзников и партнеров мобилизовать ресурсы и усилия национальных спецслужб для купирования новых угроз.

О проведении Анкарой военной операции против курдов на севере Сирии стало известно 9 октября. В тот же день ВВС Турции нанесли бомбовый удар по городу Рас-эль-Айн, после чего началась наземная фаза операции. Комментируя происходящее, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от руководства НАТО поддержать операцию «Источник мира».

По последним данным, с момента начала активных боевых действий число погибших достигло 277 человек, включая одного турецкого военнослужащего, еще трое были ранены.

*ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ