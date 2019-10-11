На МКС появится первая российская научная лаборатория

На борту российского сегмента Международной космической станции появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория. В ней будут проводиться различные физические эксперименты в условиях невесомости. Об этом сообщили в Объединенном институте высоких температур (ОИВТ) РАН.

«Лаборатория создается на базе Отдела пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ. Работы включены в долгосрочную программу работ на МКС», - говорится в сообщении.

Научная деятельность лаборатории будет направлена на реализацию космических экспериментов в сфере активных кулоновских систем. В частности, речь идет об изучении динамики и процессов самоорганизации активных броуновских частиц в плазме газовых разрядов и коллоидных системах в условиях микрогравитации.

Благодаря размещению лаборатории на МКС, ученые смогут сопоставлять экспериментальные данные, которые были получены в реальных условиях микрогравитации, с теоретическими моделями и результатами численного моделирования.

Таким образом, создание лаборатории на МКС – это возможность для проведения полномасштабных исследований в области физики активной материи. Комплекс будет также включать наземную лабораторию и экспертную группу, сообщает РИА Новости.