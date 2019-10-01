Огромный айсберг откололся от Антарктиды

Айсберг площадью более 1 580 квадратных километров откололся от шельфового ледника Эмери. Согласно данным европейских и американских спутников, это произошло 24-25 сентября.

Отколовшаяся глыба, которая получила название D28, содержит 315 миллиардов тонн льда. Несмотря на огромный размер, по словам ученых, процесс образования айсбергов - это часть нормального цикла шельфовых ледников. Они набирают объем из-за падающего на континент снега и ледников, которые медленно движутся к берегу. Когда откалывается айсберг, ледники теряют массу.

«Необходимо, чтобы они сохраняли те же размеры», - цитирует профессора Института океанографии имени Скриппса в Калифорнийском университете Аманду Фрикер TRT World.

По ее словам, этот процесс никак не связан с изменением климата. Она добавила, что два года назад от Антарктиды откололся айсберг, втрое больше D28.