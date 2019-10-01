Огромный айсберг откололся от Антарктиды
Айсберг площадью более 1 580 квадратных километров откололся от шельфового ледника Эмери. Согласно данным европейских и американских спутников, это произошло 24-25 сентября.
Отколовшаяся глыба, которая получила название D28, содержит 315 миллиардов тонн льда. Несмотря на огромный размер, по словам ученых, процесс образования айсбергов - это часть нормального цикла шельфовых ледников. Они набирают объем из-за падающего на континент снега и ледников, которые медленно движутся к берегу. Когда откалывается айсберг, ледники теряют массу.
«Необходимо, чтобы они сохраняли те же размеры», - цитирует профессора Института океанографии имени Скриппса в Калифорнийском университете Аманду Фрикер TRT World.
По ее словам, этот процесс никак не связан с изменением климата. Она добавила, что два года назад от Антарктиды откололся айсберг, втрое больше D28.
«Это тонкая грань, потому что мы определенно не хотим, чтобы люди думали, что изменение климата не происходит», - заявила Фрикер.