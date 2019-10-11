Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Российские специалисты займутся производством ракет средней дальности, поскольку они уже имеются на вооружении Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил Владимир Путин на Совете глав государств СНГ в Ашхабаде.

Российский президент уточнил, что направил соответствующие обращения к лидерам многих государств.

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.

Также в ходе заседания Путин указал на неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что действия администрации США провоцируют разворачивание гонки вооружений.

Подписанный Россией и США в 2010 году Договор СНВ-3, действие которого закончится в 2021 году, является единственным документом, ограничивающим вооружения двух стран. Москва неоднократно заявляла, что готова обсудить продление соглашения.

Второго августа 2019 года прекратил действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад. Документ запрещал использовать ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Договор был разорван Соединенными Штатами в одностороннем порядке. Спустя 16 дней после выхода из ДРСМД Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении.