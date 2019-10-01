«Очень трагический день»: Борис Клюев на церемонии прощания с Марком Захаровым

Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым, которая проходит в «Ленкоме», назвал сегодняшнюю дату очень трагическим днем.

«Он создал театр "Ленком". Он создал замечательную труппу. Выдающиеся артисты работали в этом театре. Зрители очень любили этот театр, который на протяжении многих лет являлся ведущим театром Москвы. Поэтому, конечно, мы должны просто поклониться этому человеку за то, что он сделал в искусстве», - сказал он.

Марк Захаров умер в субботу утром, 28 сентября, после продолжительной болезни легких. Ему было 85 лет. Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Московский театр «Ленком», которым руководил Захаров в течение 35 лет, возможно, будет назван в честь режиссера.