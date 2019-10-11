Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

Следственный комитет РФ опубликовал видео с фрагментом допроса подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. На нем мужчина признается в совершенном преступлении.

Подозреваемый также заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, с девочкой он раньше был незнаком, а ее имя узнал из ориентировок, развешанных на столбах.

Тело девятилетней Лизы Киселевой нашли 10 октября в гаражном кооперативе - девочку задушили. Предполагаемый убийца заявил, что расправился с ней, так как ему не понравилась манера общения ребенка. Позже выяснилось, что у преступника богатая криминальная биография.

На месте совершения преступления, куда привезли мужчину правоохранители, его едва не растерзала разъяренная толпа. Для скорейшего расследования обстоятельств дела глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отправил в Саратов группу криминалистов из Москвы.