Жители Саратова несут цветы к месту убийства Лизы Киселевой

Жители Саратова несут живые цветы и игрушки к месту обнаружения тела девятилетней Лизы Киселевой. Девочка погибла накануне от рук местного жителя, который задушил ее за гаражами местного института. Мужчина признался в содеянном и рассказал следователям, что встретил ребенка рано утром, когда он шел на занятия в школу. Девочка якобы нагрубила ранее судимому убийце, и он в гневе расправился с ней.

Всю ночь ребенка искали волонтеры и полиция. Когда подозреваемого в совершении преступления привезли на место обнаружения тела для проведения следственного эксперимента, разъяренная толпа едва не растерзала его. Полицейским пришлось спрятать преступника в служебной машине, которую тут же обступили горожане. На место стихийного собрания экстренно прибыл ОМОН, которому удалось оттеснить людей и не допустить досудебной расправы.

Расследованием инцидента занимаются местные следователи, в помощь которым прибыли столичные эксперты.